Alsnog een volledige ommezwaai? Succescoach Michel Preud'homme doet opvallende uitspraak over zijn toekomst bij Club Brugge

Maar kijk. Nu houdt de Brugse succescoach alle opties open. "Ik ga het anders aanpakken", vertelt Preud'homme in gesprek met Stadion. "Want als je een beslissing neemt en er dan op terugkeert... Nu zal ik geen beslissing nemen. Ik heb geleerd niet te snel iets te verkondigen, maar een besluit te nemen te nemen op het juiste moment."

Preud'homme werd deze week gelinkt aan het Nederlandse elftal. "Ik ben al enkele keren gelinkt aan de Rode Duivels, nu is het Oranje. Het is tof om te lezen dat mensen je eventueel op een shortlist plaatsen. Maar mijn focus ligt op de tien matchen in play-off 1. De rest is niet belangrijk", besluit MPH.