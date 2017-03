De Mos erg scherp voor Belgische trainer: "Zo van: 'Haal me maar, Club Brugge, want ik kost niets.' Zielig"

Eén van de mogelijke opvolgers van Preud’homme, is Felice Mazzu. Al is Aad de Mos niet te spreken over hoe de trainer van Sporting Charleroi zich gedraagt. “Het gaat van kwaad naar erger met die Mazzu. Hij heeft nu zelfs zijn maandsalaris bekendgemaakt. Zo van: ‘Haal me maar, Club Brugge, want ik kost niets.’ Zielig”, aldus de Mos in Het Laatste Nieuws.

“Na de laatste match in Lokeren trok hij zijn creditcard en zei: ‘Tournée générale voor de ploeg.’ Dan denk ik: ‘Jongen, zoiets wordt niet gewaardeerd bij de top.’ Hij is tactisch nochtans heel goed”, besluit de Mos.