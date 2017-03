Er is een scenario waarin Deschacht toch nog blijft bij Anderlecht

Deschacht wordt door René Weiler nog amper gebruikt en zijn contract loopt af op het einde van het seizoen. Een uitgemaakte zaak, denk je dan, maar toch is er nog een scenario waarbij Deschacht er nog een jaartje bij doet. Anderlecht zit voor volgend seizoen immers in Belgen-nood als zowel Tielemans, Dendoncker en Acheampong vertrekken.

En dan is het nog de vraag of de aankoopoptie in het contract van Massimo Bruno gelicht zal worden, al is men daar wel mee bezig. Deschacht zou nog bruikbaar zijn om aan het vereiste aantal Belgen te komen, maar de vraag is of hij dat zelf ziet zitten in deze rol.

En de voorwaarde is dat paars-wit de titel pakt en dus Champions League speelt, want Deschacht is met zijn jarenlange anciënniteit ook niet de goekoopste.