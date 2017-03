Brusselmans weet waarom Deschacht boos is op hem (en het heeft met Annelien te maken), Vanderhaeghe springt in de bres: "Ik ook een account gehad"

Vaak heeft Brusselmans het ook over Olivier Deschacht. Na het gokschandaal rond de verdediger van Anderlecht wilde Brusselmans hem zelfs de Gouden Schoen geven. Deschacht heeft het evenwel niet zo begrepen op de schrijver…

“Ik zie geen lijn in wat die man zegt. De ene keer hemelt hij mij op, de andere keer breekt hij mij af”, zei een geprikkelde Deschacht daarover in een gesprek met De Zondag. "Hij schrijft ook vaak negatief over mij."

Er hangt elektriciteit in de lucht

Brusselmans weet nu vanwaar die kritiek op hem komt: "Het is gewoon omdat Annelien Coorevits een serieuze boon heeft voor mij. Telkens we elkaar zien, hangt er elektriciteit in de lucht", klinkt het in Het Laatste Nieuws.

Yves Vanderhaeghe neemt het in Het Nieuwsblad dan weer op voor Deschacht: "Als de kansspelcommissie iedereen in de Belgische competitie wil aanpakken die een gokaccount heeft, dan zullen er niet veel meer op het veld staan. Ik had als speler ooit ook een account. Het is ook niet dat die commissie expliciet is komen uitleggen wat verboden is ..."