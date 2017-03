Geen play-off 1, maar Genk heeft een zeer duidelijk doel voor ogen

Genk begint namelijk met een gezonde ambitie aan de play-offs. De club die nog in de Europa League aan de slag is, wil zich maar wat graag verzekeren van een nieuw Europees avontuur.

Bij technisch directeur Dimitri De Condé is de honger groot. Een honger die hij wil overbrengen op heel Genk. “Iedereen binnen KRC Genk wil tot het uiterste gaan voor het Europa League-ticket, zeker ook de spelersgroep”, klinkt het in Het Nieuwsblad. “We benaderen Play-off 2 zoals we Play-off 1 benaderd zouden hebben.”