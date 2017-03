De eerste speeldag gebeurt er altijd iets vreemds, hopelijk niet bij ons -Hein VanhaezebrouckDeel deze quote:

"Een goeie start is belangrijk. Bij de eerste wedstrijd van de reguliere competitie of de play-offs gebeurt altijd wel iets vreemds, laten we hopen dat het niet bij ons is. Ik hoop dat we met onze thuisreputatie gesteund door het publiek een goeie start kunnen maken. Dat zou een boost zijn voor de rest van de play-offs", ging Vanhaezebrouck verder.

"Zeker omdat we daarna al naar Anderlecht moeten, zou het goed zijn om punten te pakken." Club zal ook iets willen bewijzen. "Het is natuurlijk één van de titelkandidaten. Als je thuis speelt, mag het eender wie zijn, kijk naar Tottenham, dan moet je erin geloven."

Of het een voordeel is dat er meteen een topper op het programma staat, daar wil Vanhaezebrouck zich niet over uitspreken. “Dat deze wedstrijd meteen intenser is? Dat betekent dat we andere matchen als minder intens gaan inschatten. Dan mag je nu al een streep trekken door de doelstelling. Als je niet elke wedstrijd met dezelfde intensiteit aangaat, is het onmogelijk om derde te worden.”