Preud'homme gaat op zoek naar geschiedenis: "Het is moeilijk, maar het beste moet nog komen"

door Redactie



Michel Preud'homme heeft er (voorzichtig) vertrouwen in voor play-off 1

Foto: © Photonews

Michel Preud'homme en Club Brugge zijn wat in een bijrol geduwd door de omstandigheden. Ze worden wel gezien als grootste uitdager van Anderlecht, maar alles zat de laatste maand wat tegen. Michel Preud'homme cultiveert dat gevoel nog wat, maar is ook verbeten in zijn jacht op geschiedenis.