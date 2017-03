Officieel: KV Kortrijk ziet vlak voor de start van play-off 2 speler vertrekken

door Timothy Collard

Officieel: Lars Veldwijk ruilt KV Kortrijk tijdelijk in voor Aalesunds FK

Foto: © Bart VDB

Wat al in de lucht hing, is nu ook officieel: KV Kortrijk ziet vlak voor het begin van play-off 2 een speler vertrekken. Aanvaller Lars Veldwijk trekt de deur in het Guldensporenstadion achter zich dicht en gaat in Noorwegen aan de slag.