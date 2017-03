Oostende wil absoluut Europees voetbal en verbindt daar lot van twee spelers aan

Voor ouderdomsdeken David Rozehnal hangt er zijn contractverlenging vanaf. De 36-jarige verdediger krijgt pas een voorstel als Europees voetbal binnen is. "Hadden we de beker ­gewonnen dan was dat al rond", zegt Luc Devroe in Het Nieuwsblad.

En ook Landry Dimata zou wel eens langer kunnen blijven in dat geval. Al wordt er met het Duitse Wolfsburg ook gepraat over - een naar Oostendse normen - toptransfer. "Maar Dimata is niet getrouwd met Wolfsburg", aldus Devroe. "Hij heeft hier nog vier jaar contract en als we Europees spelen zou het misschien het gemakkelijkste zijn om onze topschutter toch te ­behouden. We willen ­onze ploeg versterken."