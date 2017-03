Middenvelder die een jaar geleden nog voor 2,6 miljoen euro vertrok bij Standard, smeekte deze winter tevergeefs om een terugkeer

door Redactie



Sambou Yatabaré hoopte terug te keren naar Standard

Foto: © photonews

In de winter van 2016 ruilde hij Standard voor ruim 2,5 miljoen euro in voor het Duitse Werder Bremen. Een jaar later ziet de situatie er een pak somberder uit.