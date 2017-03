Cercle haalt een puntje bij leider Tubeke in play-off 3

door Yannick Lambrecht

Tubeke 2-2 Cercle Brugge

Elk punt is belangrijk in play-off 3, want geen enkele van de ploegen wil naar de amateurklasse degraderen. Vrijdagavond namen de bovenste twee in de stand het tegen elkaar op, Tubeke en Cercle Brugge.