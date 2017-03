Vanderbiest naar Lierse ging bijna niet door: "Op de terugweg heb ik er nog aan gedacht om het alsnog af te blazen"

"Eric heeft bij Lierse schitterende zaken gerealiseerd als speler en als trainer. Hij zal altijd een icoon blijven," begon Vanderbiest bij Het Laatste Nieuws. Maar de nieuwe trainer denkt niet dat het controversiële ontslag een struikelblok zal zijn voor hem.

"Ik snap dat er bij de supporters wat commotie is ontstaan over zijn ontslag. Maar of de mensen daarom mij nu moeilijker gaan aanvaarden? Dat weet ik niet. Ik denk dat het eerder resultaatgebonden is. Zondag is er sprake van een boycot en blijven er misschien een hoop fans weg. Maar laat ons aan de play-offs beginnen met vier op zes en het merendeel staat hier terug," vond hij.



Bijna niet naar Lierse

Vanderbiest is al lang goede vrienden met vorige trainer Eric Van Meir, en had hem ook ingelicht voor zijn overgang naar Lierse. Zijn relatie met de vorige coach had er zelfs bijna voor gezorgd dat hij niet zou gaan. "Nu ga ik eens iets zeggen wat niemand weet," vertrouwt hij toe.