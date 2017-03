Megatransfers lonken voor twee Rode Duivels: Bayern moet 100 miljoen uit zijn portefeuille halen voor Ã©Ã©n van hen

Volgens de Spaanse sportkranten is Carrasco een toptarget voor Bayern München. Ancelotti heeft zijn naam helemaal bovenaan gezet voor de komende transferperiode. Daar zou hij de ouder wordende Robben en Ribéry moeten gaan vervangen. Al zullen de Duitsers wel het grote geld moeten bovenhalen, want in het contract van de winger bij Atlético Madrid staat een afkoopsom van 100 miljoen euro.

En ook Dries Mertens wordt steeds nadrukkelijker gelinkt aan een toptransfer. De interesse van Manchester United is niet nieuw, maar nu laat de Italiaanse media weten dat er al telefonisch contact was tussen Napoli en de Engelsen. Het wordt alvast een boeiende zomer...