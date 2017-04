VIDEO: Heerenveen krijgt politie op bezoek door akelige aprilgrap

Zeker ex-Standard-speler Reza Ghoochanejhad had er geen goed oog in. Wanneer de politie binnenvalt, vraagt hij mét ontbijtkom in de hand meermaals wat er precies aan de hand is. De agenten houden de lippen echter stijf op elkaar.

Even is er opluchting wanneer de spelersgroep de verborgen camera ontdekt, maar een strenge agent neemt de hoop opnieuw weg. Hoe het afloopt? Dat ziet u hieronder. Opgelet, het laden van het filmpje kan enkele ogenblikken in beslag nemen.