Engelse topclub wil serieuze dubbelslag slaan: '117 miljoen voor Lukaku Ã©n Alexis Sanchez'

Real Madrid, Juventus, Manchester United, Arsenal, Chelsea: allemaal ploegen die gedurende de voorbije weken en maanden al ter spraken kwamen en allemaal ploegen die wel wat zien in een samenwerking met Lukaku.

Chelsea, de ploeg waar Lukaku een tijdje geleden niet kon doorbreken, zou het meest concreet zijn. Volgens The Telegraph zijn The Blues van plan om na het seizoen een serieuze dubbelslag te slaan. Romelu Lukaku én Alexis Sanchez (Arsenal) zouden de overstap naar Stamford Bridge moeten maken.

117 miljoen euro

Als Chelsea zich binnenkort effectief wil versterken met beide heren, zal het diep in de buidel moeten tasten. Volgens The Telegraph zouden beide spelers in totaal 100 miljoen pond, omgerekend een slordige 117 miljoen euro, moeten kosten.