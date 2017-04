"Simpel: Anderlecht is daarin de beste ploeg"

"In de eerste helft hadden we misschien te weinig power, maar na de koffie hebben we dat rechtgetrokken. We hadden het moeilijk, maar hebben gaandeweg meer initiatief genomen met onze backs en dat rendeerde ook wel. Jammer genoeg pakken we twee doelpunten op een inworp."

Openen tegen Anderlecht is geen cadeau

Verder had hij ook lof voor Anderlecht: "Het is een goede ploeg hé, dat mag je niet vergeten. Ik hoop dat we wat criticasters de mond hebben kunen snoeren ook. Mensen die zeggen dat we in play-off 1 niets gaan doen? Dat klopt niet, we willen 10 keer spelen met deze mentaliteit. Van de tweede helft ben ik tevreden."

"Maar", zo ging hij verder, "Anderlecht is op de omschakeling erg gevaarlijk. Op dat gebied zijn ze de beste ploeg in België. We hadden het daar een paar keer moeilijk mee, maar de matchmentaliteit van de tweede helft maakte een en ander goed. Openen tegen Anderlecht is gewoon geen cadeau."