Maak dat de ganzen wijs: "Mazzu heeft niet met de bank gesproken"

Zelf had Mazzu niets van communicatiemiddellen, maar de man die naast hem in de tribune zat had wel een heel verdacht oortje. En ofwel waren ze op de bank naar de nieuwste hits van Alicia Keys aan het luisteren ofwel was het toch vrij onnozel om met oortjes aan de rand van het veld te staan.

We gokken erop dat er dus wel communicatie was tussen bank en tribune, al ontkende Mario Notaro, de hulpcoach, dat met klem. "Nee, Felice heeft niet gecommuniceerd met de staf. Niet met mij, niet met anderen, niet het minste contact. We hadden de match deze week voorbereid en ik wist wat ik moest doen in alle omstandigheden."

Voor de medische staf

"Ja, sommige leden van de medische staf hadden oortjes. Maar dat is altijd het geval als ze moeten communiceren bij blessures. Ik ben heel duidelijk: zero communicatie!" Ok, en toch willen we er - goedbedoeld - vraagtekens bij zetten...