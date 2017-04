Halen Belgische investeerders het van de Chinese? OH Leuven reageert na heisa

"Ik heb net als iedereen uiteraard gelezen over de interesse van de Vlaamse ondernemers, maar meer dan een intentie-verklaring op mail hebben wij voorlopig nog niet gekregen”, zegt OHL-voorzitter Crhis Vandebroeck aan Proximus11.

“Bovendien zijn de Chinese potentiële overnemers bevoorrecht tot het eind van de maand juni. Die overeenkomst is afgesloten in januari, toen dat met voorsprong het meest interessante project was dat op tafel lag. Nog altijd zijn we overtuigd van het feit dat dit een bijzonder interessante piste is."

Geheimhouding

Vandebroeck betreurt dat OHL weinig kan zeggen over de hele zaak. "Het is natuurlijk vervelend dat we ons moeilijk kunnen verdedigen. De clausule van geheimhouding - niet ongewoon in deze situatie - maakt het bijzonder moeilijk om de ietwat eenzijdige berichtgeving momenteel te counteren.”

“De vrees voor het gebrek aan lokale verankering is trouwens volledig onterecht: de jeugdopleiding, de sociale werking en de uitbating van het stadion blijven 100% in Leuvense handen, de bestuursploeg en het management blijven lokaal.”