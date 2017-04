"Witsel is een communist, die eindigt nog in Noord-Korea" en "Kan je lezen en schrijven, of ben je fan van Club Brugge?"

Geert Hoste heeft het altijd gehad voor Cercle Brugge, Nigel Williams voor Beerschot en Jan Jaap Van Der Wal voor Cambuur Leeuwarden. Om maar te zeggen: iedereen is fan van een ploeg. "Al ga ik van team moeten veranderen, nu Cercle in handen is gekomen van het Russische Monaco", is Hoste in Fan! alvast scherp.

Verder rolden ze echter meermaals van het lachen tegen elkaar aan, vermoeden we. Enkele van de betere zinssneden: "Een klassieke mop waar mijn nichtjes mee afkwamen onlangs: 'Kan je al lezen en schrijven of ben je fan van Club Brugge'. Heerlijk", aldus Hoste. Die ooit bij Barcelona ... "Had kunnen tekenen, maar mijn moeder vond het te lastig om me elke dag van Brugge naar Barcelona te voeren."

Voetbal heeft dan weer weinig met humor te maken: "Enkel Hein Vanhaezebrouck komt een beetje in de buurt", gaat de komiek verder. "En ik zie Witsel nog in Noord-Korea eindigen ook." Want het is nu eenmaal een communist volgens Van Der Wal: "Na vijf jaar Rusland koos hij voor China ... Hij denkt niet aan het geld, hij volgt gewoon zijn hart." Hilariteit genoeg, zoveel is duidelijk.