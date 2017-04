Speelt Club Brugge Rafa kwijt? Ondanks moeilijk seizoen is er interesse voor Refaelov

door Redactie



Maccabi Haifa zou Lior Refaelov (Club Brugge) maar wat graag terug naar Israël halen

Foto: © Photonews

Lior Refaelov is bij Club Brugge lang niet aan zijn beste seizoen in zijn carrière bezig. De aanvallende middenvelder lag een tijd lang in de lappenmand, maar haalde na zijn terugkeer zijn beste niveau niet meer. Toch is er interesse voor Refaelov...