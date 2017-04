"De beste wintertransfer van Gent? Perbet"

"Bij Gent werd er goed aangekocht", zag ook Miguel Wiels. Het zou me niks verbazen mochten zondag tegen Club Brugge zowel Kalu en Kubo in de basis staan. Samen met Kalinic en Gigot uiteraard." Toch is er nog een andere transfer die indruk maakte.

"De belangrijkste 'wintertransfer' was misschien wel Jérémy Perbet." Die vertrok uiteindelijk niet en is sindsdien levensbelangrijk voor Gent. "Hij maakt het waar in Europa én in de competitie. Je hebt in het Gentse publiek Coulibaly-fans en Perbet-fans. Ik ben zeker bij de tweede groep."

Gigot en Kubo

"Gigot is misschien nog de meest geslaagde echte transfer. Hoe hij zich na amper twee dagen liet zien in de basis tegen Club, dat was fenomenaal." En Kubo? "Hij doet het op beslissende momenten. Zijn wereldgoal? Hij heeft ook wel nog wat geluk, dat is het verschil tussen die van hem en Maradona zijn slalom."