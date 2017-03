EÃ©n match ver in play-off 1 en 1 + 1 erbij voor indrukwekkende Tielemans: "We hebben het beste nog niet gezien"

Tielemans moest met lichte krampen in de kuit vervangen worden, maar sprong na afloop in het rond als had hij net het WK gewonnen. Opnieuw had de nog steeds maar 19-jarige middenvelder een stevige invloed op het matchverloop: één assist en één goal in een 1-2-zege... dat mag je al beslissend noemen. Goal nummer 19 en assist nummer 12 van het seizoen.

Serieuze tank

Woensdagnacht keerde Tielemans terug uit Rusland, donderdag stond hij op het trainingsveld en deed hij de hele training mee. Dat hij een serieuze tank heeft, bewees hij ook in Waregem. Na die eerste helft dachten we dat hij er bij ging neervallen, hij joeg op alles en iedereen. "Hij is nog jong hé", lachte Frank Boeckx.

"We mogen nu nog niet te veel van hem verwachten, maar we weten ook dat we het beste van hem nog niet gezien hebben. Hij heeft zoveel potentieel..."

Fysiek en mentaal top

René Weiler kon zich ook in de handen wrijven. "Hij is zeer belangrijk voor ons. Hij bezorgde ons al heel veel punten. Fysiek en mentaal is hij top. Ik dacht ook na die eerste helft... Maar hij bleef gas geven", sprak de Zwitser zijn verwondering uit.