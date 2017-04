Meunier verovert ligabeker met PSG, Nainggolan ziet Dzeko 22ste en 23ste competitiegoal maken

Franse Ligabeker: AS Monaco-Paris Saint-Germain 1-4

PSG haalde het in de finale van de Franse Ligabeker zonder al te veel problemen van AS Monaco, nochtans de leider in de Ligue 1. Lemar wiste het vroege openingsdoelpunt van Draxler nog wel uit, maar daarna stond er geen maat meer op PSG.

Di Maria, en Cavani (2) zorgden uiteindelijk voor een ruime 1-4-overwinning en de bijhorende Ligabeker. Thomas Meunier bleef negentig minuten op de bank bij PSG.

AS Roma-Empoli 2-0

AS Roma zette Empoli opzij dankzij twee doelpunten van Edin Dzeko. De Bosnische goalgetter zit inmiddels aan 23 doelpunten in de Serie A. Niet mis. Radja Nainggolan stond negentig minuten lang tussen de lijnen.

21:00 Monaco - PSG 1-4

18:00 Sassuolo - Lazio 1-2 20:45 AS Roma - Empoli 2-0

13:00 Villarreal - SD Eibar 2-3 16:15 Osasuna - Athletic de Bilbao 1-2 18:30 Real Sociedad - CD Leganés 1-1 20:45 Malaga - Atlético Madrid 0-2