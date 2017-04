Alderweireld verbluft iedereen met haast belachelijk sterke statistiek

Hij mag zich immers de best tackelende speler uit de Premier League noemen. Bij Sky Sports is het traditie om zaterdagochtend wat statistieken op de kijkers los te laten, maar die van Toby Alderweireld is werkelijk verbluffend.

Alderweireld miste immers nog geen enkele tackle. Maar liefst honderd procent van zijn ingrepen zijn correct. Fenomenaal. Bekijk hieronder verder wie de beste schutter, de slechtste én de beste passer is. Opgelet, het laden van het filmpje kan enkele ogenblikken in beslag nemen.