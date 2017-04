Dit moet De Gea kosten, wrijft Courtois zich al in de keepershandschoenen?

In 2015 leek de transfer van De Gea naar Real Madrid al in kannen en kruiken, maar werden de papieren te laat doorgestuurd. Een misnoegde De Gea kon de knop toch terug omdraaien en was sindsdien opnieuw op z'n beste niveau in doel bij United.

Nu plakken Mourinho en co. een enorm hoge prijs op het hoofd van de doelman. Maar liefst 75 miljoen euro zou een geïnteresseerde ploeg moeten neertellen. Een astronomisch bedrag, zelfs voor Real Madrid en zeker voor een doelman.

Kansen voor Courtois?

Het zou alvast de kansen van Thibaut Courtois kunnen verhogen. Onze landgenoot wordt al langer in verband gebracht met een transfer naar de Koninklijke. Vooral zijn Spaanse verloofde zou terug naar de Spaanse hoofdstad willen.