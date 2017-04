Ondanks indrukwekkende prestatie tegen Lokeren maakte Genk-coach Albert Stuivenberg zich toch even ongerust

Het was 90 minuten lang eenrichtingsvoetbal. "Dat was ook wel te verwachten", opende Stuivenberg de persconferentie. "We wisten het vooraf. Het is belangrijk om tegen een ploeg als Lokeren, dat zich verdedigend goed kan organiseren, hoog tempo te spelen. We hebben dat heel goed gedaan en heel wat kansen gecreëerd.

"Het heeft natuurlijk heel lang geduurd voor we de eerste en dan de tweede goal maakten"

Al werden er wel ook heel wat kansen gemist. "Ik was wel een beetje ongerust dat we onszelf wéér niet zouden belonen. Het heeft natuurlijk heel lang geduurd voor we de eerste en dan de tweede goal maakten. Dat schot net buiten de zestien (van Martin) dat kan er ook in gaan. Dat zou niet kloppen qua verhoudingen, maar dat is nu eenmaal voetbal."

"We moeten niet bang zijn om naar de goal te schieten. De Lokerse keeper heeft heel wat reddingen gedaan. We combineren bijna tot aan de doellijn, maar het gaat natuurlijk wel om rendement. Maar op deze manier play-off 2 beginnen, is toch wel een knappe prestatie", besluit de Genk-coach.