Standard start in mineur aan play-off 2, Jankovic 'buiten' schreeuwen fans: "We waren gewaarschuwd"

"We slikken een doelpunt bij de eerste gevaarlijke actie", doet Jankovic zijn verhaal na de match. "We hebben wel met de goesting gespeeld om te winnen. Maar net zoals de afgelopen maanden lukt het moeilijk bij de laatste pass. Ook al hebben we nauwelijks iets weggegeven."

Van onderschatting was er geen sprake volgens de Standard-trainer. "We hebben tegen een ploeg gespeeld die vooraan veel snelheid heeft. Hier verliezen is toch wel zuur, want het is belangrijk om deze competitie goed te starten. Nu moeten we er alles aan doen om de volgende match te winnen", zegt Jankovic.

'Niet onderschat'

Het was de zoveelste stunt van een ploeg uit 1B dit weekend. "We waren gewaarschuwd door de resultaten van gisteren. We hebben hen niet onderschat, maar we moesten gewoon scoren. De keeper van Lierse (Vanhamel, red.) heeft hen enkele keren rechtgehouden."

De supporters van Standard steunden hun ploeg een uur lang, maar daarna eisten ze het ontslag van Jankovic en gingen ze vroegtijdig uit het stadion. Jankovic wilde er slechts weinig over kwijt. "Ik heb altijd heel veel respect voor de supporters, zoals jullie ongetwijfeld weten", aldus de Serviër.