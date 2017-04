Geen winnaar in Arsenal-Man City, ondanks assist van De Bruyne

Vincent Kompany zat weer op de bank bij Man City, Kevin De Bruyne nam zijn vaste plaats in op het middenveld achter Sane en Agüero. Bij Arsenal kreeg Welbeck verrassend de voorkeur op Giroud.

Amper vijf minuten had De Bruyne nodig om zijn elfde assist van het seizoen te geven aan Sane. De thuisploeg moest dus meteen in de achtervolging, er vielen kansen langs beide kanten. Maar vijf minuten voor de rust ging het even snel. Walcott hing de bordjes gelijk voor The Gunners, maar het was van korte duur. Slechts twee minuten later kwam Agüero tot scoren op assist van Silva. Zo gingen we de rust in met een 1-2-voorsprong voor Man City.

In de eerste helft hielden de ploegen elkaar goed in evenwicht, na de pauze was City beter maar een doelpunt kon evengoed aan de overkant vallen. En dat gebeurde ook, want verdediger Mustafi zette de 2-2 op het bord. Vooral The Citizens drongen daarna nog aan voor de overwinning, maar de afwerking was niet goed genoeg. Zo eindigde de wedstrijd op een gelijkspel.

Manchester City draait bovenin mee op de vierde plaats (58 ptn), Arsenal glijdt weg uit de top vier (51 ptn) en zal het nog erg moeilijk hebben om volgend jaar Champions League te spelen.

Overzicht van de speeldag in de Engelse Premier League: