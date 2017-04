Dury houdt 'beste speler van maand maart' op de bank en nochtans is hij een fantastisch wapen

Bij Anderlecht zuchtten ze allemaal opgelucht na de match. Ze hadden immers heel wat werk gehad met de boomlange Senegalees. Zulte Waregem veranderde zijn speelstijl nadat hij was ingevallen. De lange ballen werden richting de spits gepompt en zo kon de rest van de ploeg zich concentreren op de tweede bal.

Maar waarom krijgt hij amper kansen als basisspeler? Zou het iets te maken hebben met zijn huurcontract, dat op het einde van het seizoen afloopt en waar nog niet over gesproken is? "Nee, daar hou ik geen rekening mee", verzekerde Francky Dury. "Babacar is een ruwe diamant die nog geslepen moet worden."

Stilaan op beste niveau

"Toen hij hier arriveerde had hij amper competitieritme. En hij heeft ook redelijk wat blessures gehad. We moesten voorzichtig met hem zijn, maar stilaan komt hij op zijn beste niveau. Dat voel ik", besloot Dury.