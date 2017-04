Rode Duivel mag de champagne bovenhalen

Celtic viert zo de zesde titel op rij. De Schotse kampioen heeft nu 25 punten voorsprong op de nummer 2 Aberdeen en kan absoluut niet meer bijgehaald worden. Boyata speelde 87 minuten. Sinds januari is hij terug in de ploeg gekomen en speelde alles. Logan Bailly moest tevreden zijn met een plaatsje op de bank.

Celtic had zijn ster, Moussa Dembélé, zelfs niet nodig. De gekwetste aanvaller werd vervangen door Scott Sinclair en die scoorde dan maar een hattrick. Voor Celtic is het de 48ste titel, de 101ste grote prijs in 129 jaar.