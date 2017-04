Ploegmaat van Vertonghen en DembÃ©lÃ© is klaar voor absolute top: "Ik denk dat Barcelona en Real hem zullen komen halen"

Alli scoorde dit seizoen al 14 keer in de competitie, een serieus aantal voor een middenvelder. Vroeger had je jongens als Gerrard en Lampard die elk seizoen aan dat aantal kwamen, maar de scorende middenvelder is blijkbaar een uitstervend ras aan het worden.

"Je hebt middenvelders nodig die doelpunten maken. Als centrale middenvelder moet je zeker tien doelpunten maken per seizoen en alles wat meer is, is bonus. Kijk eens naar de goals van Alli, wie kan dan nog aan hem tippen? Het is niet alleen een probleem voor de Engelse ploeg, want veel teams hebben er last van. De middenvelders maken heden ten dage te weinig goals, maar Alli is briljant, echt briljant. Hij kan alles", volgens McDermott.

“Hij kan alleen maar beter worden en als hij dat inderdaad wordt, dan zullen Barcelona en Real Madrid zich voor hem melden. Hij is de beste jonge middenvelder die ik in tijden heb gezien."