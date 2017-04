Hazard reageert op geruchten omtrent transfer naar Real Madrid

Na de match sprak hij zelfs eventjes over zijn toekomst. De voorbije weken staken de geruchten omtrent een overstap naar Real Madrid opnieuw de kop op. Na de match tegen Crystal Palace legde een journalist van Play Sports dé vraag die op ieders lippen brandt voor aan Hazard. “Heb je zin om naar Spanje te verhuizen?”

“Geen commentaar. Wil je me in nesten werken?”, repliceerde een lachende Hazard voor de camera van Play Sports. “Ik voel me goed bij Chelsea en heb dit jaar nog enkele doelen voor ogen. Mijn contract loopt nog tot 2020, dus ik zit hier goed.”

100 miljoen euro

Toch zal Real Madrid zich nog niet meteen gewonnen geven. De Koninklijke zou zich maar wat graag willen versterken met onze landgenoot. De Spanjaarden zouden zelfs bereid zijn om 100 miljoen euro op tafel te leggen om Hazard binnen te halen.