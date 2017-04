Simon maakte twee goals, maar "Ik ben niet de held van de avond"

"Mijn goals zijn niet belangrijk, het is de overwinning die telt. Ik ben niet de held van de avond, heel het team heeft het fantastisch gedaan," zei Moses in een interview na de match. Hij vierde die ook met een indrukwekkende acrobatische beweging. "Dat heb ik in Afrika geleerd," lachte hij. De Nigeriaan was ook erg tevreden over het feit dat Gent nu op twee punten van Brugge komt en vol voor de titel kan gaan.

Kalinic op zijn best

In de studio van Play Sports werd het belang van zijn goals ook zeker erkend, maar de man van de match was toch doelman Kalinic. "We hebben absoluut de beste Kalinic gezien vandaag. De Kalinic die we helemaal in het begin zagen maar dan even aan gingen twijfelen, hij stond er weer. Vandaag haalt hij voor AA Gent de drie punten binnen," zei analist Geert De Vlieger.