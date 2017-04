Is Philippe Clement klaar om trainer van Club Brugge te worden? Preud'homme geeft het antwoord

“Dat weten we pas op het einde van de play-offs. (lacht) Of nog later”, vertelt Preud’homme in Het Nieuwsblad. Als de huidige T1 van Club Brugge het voor bekeken houdt, dan komt assistent-trainer Philippe Clement mogelijk in beeld om hoofdcoach te worden.

Volgens Preud’homme is de gewezen verdediger klaar om hoofdtrainer te worden bij een topclub. “Ja. Je voelt dat hij niet twijfelt over belangrijke beslissingen. En hij heeft bij grote clubs gespeeld. Zoals ik.”