De Witte lijkt zeker van zijn zaak: "90 procent dat Hein blijft, maar we praten deze week verder"

Ivan De Witte liet er zich in Stadion over uit. "We gaan deze week verder praten met Hein Vanhaezebrouck. Maar mijn gevoel zegt me dat we volgend jaar nog steeds zullen samenwerken", aldus de voorzitter van de Buffalo's.

En hij wou daar ook een percentage van slagen op plakken. "Ik ben er 90 procent zeker van", zei De Witte. "Ja, dat is veel, maar pas op, in de voetbalwereld is 10 procent ook veel. Maar we zijn op een punt dat beide partijen met volle wil door willen gaan met elkaar."