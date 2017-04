VIDEO: Drama voor Vossen? Spits afgevoerd na zwaar contact met Gershon: "Het is hÃ©Ã©l erg"

Update: Michel Preud'homme wist er nog niet het fijne van maar kon wel dit al meegeven: "Het is heel erg, meer weet ik niet."

Hij kreeg invaller Rami Gershon hard in de rug bij één van de allerlaatste fases en moest na affluiten meteen afgevoerd worden naar het ziekenhuis. Vooral de positie waarin Vossen lag, laat een rugblessure vermoeden.

Bekijk hieronder hoe Vossen afgevoerd werd. Opgelet, het laden van het filmpje kan enkele ogenblikken in beslag nemen. Bij Club viel ook Wesley al uit eerder in de wedstrijd, de spoeling wordt dun voorin. We hopen alvast dat het meevalt bij de aanvaller.