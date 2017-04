Publiekslieveling Beerschot-Wilrijk is duidelijk: "Ik wil hier mijn loopbaan afsluiten"

Meer zelfs: Messoudi heeft de intentie om zijn carrière te beëindigen bij Beerschot-Wilrijk. Dat vertelt hij in een gesprek op de officiële webstek van de club.

“Eventuele interesse van andere clubs zegt me niets. Ik ben aan het begin van dit seizoen naar Beerschot teruggekeerd om hier mijn loopbaan af te sluiten. Ik werd 33 jaar in januari en mijn sportieve droom is om met KFCO Beerschot-Wilrijk door te groeien naar het hoogste niveau.”

Contractverlenging

“Als alles vlot verloopt mogen we binnenkort de promotie én de titel naar 1B vieren. En dan kunnen we ons vizier op 1A zetten. In mijn contract heb ik bovendien een clausule laten opnemen dat de verbintenis bij het binnenhalen van de titel automatisch met één jaar verlengd wordt. En dat is een optie waar ik graag gebruik van zal maken”, besluit Messoudi.