ItaliÃ«: Kums en co geven overwinning weg, AC Milan blijft hangen tegen rode lantaarn en vanvond nog de topper Napoli-Juventus

Sven Kums leek met Udinese op weg naar een overwinning, want ze stonden 0-2 voor met nog twintig minuten te spelen. Maar Torino kwam nog langszij en maakte 2-2. Beide ploegen staan in het midden van de stand met nog weinig te winnen of verliezen. Kums werd naar de kant gehaald in minuut 77.

AC Milan geraakte niet voorbij Pescara, de laatste in de stand. 1-1 werd het, en zo zullen Bacca en co. het nog moeilijk hebben om zich te verzekeren van een plaatsje in Europa.

Om 20u45 is er de topper van de speeldag, Napoli-Juventus. Mertens en co. willen zich verzekeren van een plaats die goed is voor Champions League, maar Juventus wil ook zo snel mogelijk een nieuwe titel pakken.

Overzicht van de speeldag in de Italiaanse Serie A: