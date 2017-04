VIDEO: Leon Bailey noemt profbokser 'clown' en dat zal hij zich beklaagd hebben na bezoekje van de man

Atif Tanriseven Ribera liet het daar niet bij en ging Bailey, van wie hij wist dat hij in Genk op een terrasje zat, opzoeken. En daar ging hij even verhaal halen. De voetballer zat er heel beduusd bij en liet de woordenwaterval van Ribera over zich heen vloeien.

De bokser ging dus niet fysiek in de clinch, maar dreigde wel de volgende keer eens zijn vuisten te laten spreken. We willen wedden dat Bailey het niet meer zal doen. Ribera maakte trouwens zelf een filmpje van de hele confrontatie en voegde er achteraf aan toe: "Bailey, ik hoop dat je nu ook andere sporten en mensen zal respecteren."