Antwerp en Beerschot in Ã©Ã©n stadion? "EK 2020 in Antwerpen, in plaats van in Brussel"

Antwerp en Beerschot in één stadion? "EK 2020 in Antwerpen, in plaats van in Brussel"

door Redactie



Royal Antwerp FC en KFCO Beerschot-Wilrijk in één stadion? "EK 2020 in Antwerpen, in plaats van in Brussel"

Foto: © Ville de Bruxelles

Het is nog steeds de bedoeling dat het EK 2020 ook in Belgie halt houdt. Idealiter worden er dan wedstrijden afgewerkt in het nieuwe stadion op parking C van de Heizel. Eén probleem: men is nog steeds niet aan de bouw van het stadion begonnen.