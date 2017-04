'Anderlecht strijdt met Monaco, Werder Bremen en Sporting om handtekening van gewilde middenvelder'

Paars-wit moet namelijk rekening houden met het vertrek van enkele sterkhouders. Youri Tielemans, Leander Dendoncker, Lukasz Teodorczyk: het zijn er slechts drie die op buitenlandse interesse kunnen rekenen.

In zijn zoektocht naar versterking voor op het middenveld, is Anderlecht nu uitgekomen bij Leonardo Bertone. Dat melden Zwitserse media. De 23-jarige centrale middenvelder speelt momenteel nog in zijn thuisland bij Young Boys Bern.

Heel wat interesse

De Zwitserse middenvelder is ‘hot’, want ook Galatasaray, Werder Bremen, Hamburger SV, Genoa, AS Monaco en Sporting Lissabon zouden hem op hun verlanglijstje hebben staan. Bertone verscheen dit seizoen 17 keer aan de aftrap in de competitie en ligt nog tot de zomer van 2019 onder contract bij Young Boys.