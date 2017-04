'Slechtste man' bij Anderlecht verdedigt zich: "Ik doe dat in functie van het collectief"

Hanni kreeg bakken kritiek op de sociale media. De kapitein van paars-wit was inderdaad bijzonder ongelukkig in zijn acties en keuzes. "Maar ik heb nog nooit zo hard gewerkt als in die match", aldus Hanni, die wel Dalsgaard heel makkelijk liet scoren. De rechtsachter van Essevee deed hem veel pijn met zijn loopvermogen.

"Ik heb alles gegeven voor de ploeg", zei Hanni daarop. "Doordat ik zo diep ging, was het aanvallend misschien wat minder, maar 'tant pis'. Ik doe alles voor het collectief. We wisten dat we de mouwen gingen moeten opstropen, want het is nooit makkelijk op Zulte Waregem. En toch lieten we positieve dingen zien."