Vormer heeft geen goed nieuws over Vossen: "Het zag er niet goed uit. Hij zei dat hij niet meer kon bewegen"

Vossen kreeg in de absolute slotfase van de wedstrijd een zware beuk van Rami Gershon in de rug te verwerken. De spits bleef liggen en werd na afloop van de topper zelfs met een draagbaar van het veld gevoerd. Het ging rechtstreeks naar de ambulance, die Vossen naar het ziekenhuis moest brengen.

Ruud Vormer vreesde meteen na de match voor een zware blessure van zijn makker. “Ja, Jelle… Dat zag er echt niet goed uit. Hij zei dat hij niet meer kon bewegen en moest onmiddellijk naar het ziekenhuis. Als het een barst is, is het klaar. Ik hoop dat het meevalt”, aldus de Nederlander.

Wesley

Wat er precies met Wesley aan de hand is, is nog niet duidelijk. Het leek om een verrekking te gaan. “Dat zal misschien wel meevallen”, aldus Vormer. “Hopelijk is hij volgende week gewoon weer inzetbaar.”