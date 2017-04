KÃ¶teles en Janevski zijn het eens: "Ja, het was beschamend"

"Het was een beschamende prestatie van ons. Het was nog 50-50 in de eerste helft, maar in de tweede... Ik weet niet wat er gebeurd is. Onze hele organisatie stortte in na het eerste doelpunt. En we toonden geen karakter, dat is zeker," reageerde doelman Laszlo Köteles.

Ik hoop dat dat niet het probleem isDeel deze quote: Aanvallend lieten de aanvallers niets zien, alleen Gano bracht wat gevaar. Was het een collectieve off-day? "Ja, maar dat zou dan al de derde op rij zijn. Ik hoop dat de spelers de motivatie niet kwijt zijn. Anders kunnen we direct stoppen met voetballen." Coach Cedomir Janevski klonk hetzelfde. "We moeten onderzoeken wat de redenen zijn van die tweede helft. We hadden geen zin om ervoor te vechten, dat is onaanvaardbaar. We gaven de doelpunten weg aan Sint-Truiden. Ik verwacht een reactie van mijn spelers volgende week."