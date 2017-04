"Schrijf maar op: ze gaan meespelen tot het bittere einde voor de titel"

Volgens Aad De Mos is het overigens nu al duidelijk: AA Gent gaat een grote rol spelen in deze play-off 1. "Schrijf maar op", klinkt het stellig in Het Laatste Nieuws. "Ze gaan tot de laatste speeldag meedoen voor de titel."

"Hadden ze tegen Club Brugge verloren? Dan was het misschien wel al over. Maar nu doen ze mee hoor! Ik denk dat ze echt nog gaan verrassen in deze play-offs."

Het zouden dus wel eens erg spannende play-offs kunnen worden. Ook de spelers van AA Gent - met Lovre Kalinic op kop - geloven nog in een titel voor de Buffalo's. "Waarom niet uiteindelijk?"