Engels spreekt zich uit over vertrek bij Club Brugge

De centrale verdediger groeide tijdens de voorbije jaren - ondanks enkele blessures - uit tot een vaste waarde binnen de ploeg van Michel Preud'homme. Verschillende buitenlandse teams zien het talent én het potentieel van Engels en een transfer na het seizoen is niet uitgesloten.

In het vragenhokje van Extra Time kreeg Engels onmiddellijk een vraag over zijn toekomst. "Hoop je op een transfer na het seizoen?", luidde de vraag. "Ja", antwoordde het jeugdproduct van Club Brugge. "Intern zijn daar ook afspraken over gemaakt. Mijn voorkeur gaat naar Engeland, maar er zijn natuurlijk nog mogelijkheden", vertelde Engels nog. Bekijk alle vragen en antwoorden hieronder: