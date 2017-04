Lierse-coach ziet opvallende tendens na openingsweekend in play-off 2

Dat stemde Chris Janssens, die na het missen van de promotie Eric Van Meir opvoglde, uiteraard tevreden. "We zijn net zoals elke ploeg in 1B goed gestart", analyseerde de Lierse-coach. "Gisteren hadden die teams al laten zien dat ook ploegen uit 1B kunnen winnen."

"We stonden in de eerste helft heel goed georganiseerd, we gaven nauwelijks iets weg en kwamen er gevaarlijk uit met Benson. Hij maakte een fantastische goal", aldus Janssens.

"Zoals heel het seizoen al houdt Vanhamel ons recht op de belangrijke momenten"

Standard kreeg weinig kansen, maar in het slot waren de Rouches dan toch dicht bij de gelijkmaker. "Maar zoals heel het seizoen al houdt Vanhamel ons recht op de belangrijke momenten. Ik ben erg blij voor de jongens."

Is het niveauverschil tussen 1A en 1B dan zo groot? "We hebben dit seizoen twee wedstrijden gespeeld tegen eersteklassers. Tegen Gent hebben we ook lang meegedaan, maar we gaven het weg in de laatste minuut. Ik denk wel dat het merendeel van de spelers heeft laten zien dat ze echt graag in 1A willen spelen", besluit de coach.