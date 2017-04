Eerste goal op vrije trap ooit in eerste match play-off 1: "Gezien Christian Kabasele?"

Mata neemt bijna nooit een vrije trap en zeker niet zo goed. "Ik schiet er regelmatig eentje op training", verzekerde hij. "Nu voelde ik het ook en dus heb ik mijn kans gewaagd", zei hij. "Ik heb Saglik en mijn vrienden na de goal gaan groeten. En ik wil ook even Christian Kabasele groeten, want hij plaagt me steeds met het feit dat ik niet scoor."

Maar ondanks de grapjes had Mata meer verwacht van die eerste match in play-off 1. "We willen niet te veel eisen, dit blijft een goed punt gezien het wedstrijdverloop. Maar ja, ik ben toch wat ontgoocheld."

Al had hij ook nog andere dingen aan zijn hoofd. "Mijn ploegmaats hebben gezegd dat ik pizza moet trakteren op training. Maar het zal met plezier zijn."