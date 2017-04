Vanderbiest wil Pallieters naar promotie leiden: "Lierse staat verder dan destijds Oostende, Cercle Brugge en Antwerp"

"Hier staat al iets, qua omkadering, qua infrastructuur en qua ploeg. Het is de vierde keer dat ik bij een club uit de tweede afdeling aan de slag ga en Lierse staat verder dan destijds Oostende, Cercle Brugge en Antwerp. Alles is dus aanwezig om er iets moois van te maken. Zelf vlieg ik er vol enthousiasme in," aldus de coach in Het Laatste Nieuws.

Het belangrijkste doel voor Lierse is om zo snel mogelijk terug naar de hoogste klasse te promoveren. Dit seizoen lukte dat net niet, ondanks de eerste plaats over het volledige seizoen bekeken. Lierse speelt zondagavond zijn eerste duel in play-off 2, thuis tegen Standard.