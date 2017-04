Gentse leeuwen, Brusselse omschakeling, aangename kennismaking VS Standard, Mechelen en Bockie in veldslag

TOP

Welkom in PO2, teams uit 1B

Aangename kennismaking was het met de teams uit 1e nationale B in play-off 2. Lierse, Roeselare en Union zouden vooraf beschouwd kunnen worden als de zwakke broertjes, maar lieten meteen zien dat er met hen rekening zal moeten worden gehouden.

Alledrie speelden ze een dijk van een partij. Union viel het meeste op met een erg knappe zege tegen KV Mechelen, maar ook Lierse tegen Standard én Roeselare in Eupen hebben ons aangenaam weten te verrassen.

In play-off 1 is het ook plezant

En dan zeker op Mambourg. Charleroi en Oostende werden vooraf meermaals weggehoond uit de top-6, omdat ze niet zo leuk zouden zijn als pakweg Standard. Wie de Rouches zag krasselen in Lier en de match in Charleroi tegen de Kustboys zag, weet ondertussen meer - lijkt ons.

Een knappe prestatie was het van de beide ploegen. Enkel aan efficiëntie ontbrak het nog een beetje. Die zal er de komende weken wel moeten zijn als deze ploegen echt Europa inwillen. Leuk is het in ieder geval wel, aangename matchen daar doen wij het voor.

Weiler flikt het opnieuw, Gent houdt vol

Neen, Anderlecht was allerminst waanzinnig goed bezig, maar in de omschakeling pakte het wel drie erg belangrijke punten op verplaatsing. Daarmee zet het een stap richting titel.

Ook de Buffalo's spelen nog een rol, met dank aan 10 leeuwen die volhielden tegen een nochtans niet eens zo zwak Club Brugge. Het is en blijft dus afwachten wat we nog mogen verwachten. Genk in play-off 1? Dat had overigens ook niet misstaan.

FLOP

Malinwa

Bedroevend was de prestatie van Mechelen in het Koning Boudewijnstadion. "Mijn spelers waren niet aanwezig denk ik, ze waren nog met vakantie", was ook Yannick Ferrera achteraf enorm ontgoocheld.

We kunnen het hem ook allerminst kwalijk nemen, want wat zijn team op de mat legde was echt niet om aan te pleuren. Het zal beter moeten de komende wedstrijden.

Standard

Same old song voor Standard. Geen enkele zin en geen enkele efficiëntie ook verder. Moeten we nog woorden vuil maken aan de Rouches? Het gaat er echt van kwaad naar erger.

En dat is jammer, want er zijn wel degelijk ook lichtpuntjes, de eigen jeugd is goed - maar kreeg tot op heden niet al te veel kansen. Benieuwd of ze het tij nog kunnen keren.

Veldslag Ghelamco

De tackle van Poulain op Dejaegere en de vele opstootjes. Verder had De Bock echt een dramatische dag. Hij had boter op het hoofd bij beide goals. Hij beging hands bij de strafschop en de 1-1 kwam er ook al uit zijn rug na een mislukte interceptie.

Zelfs Michel Preud'homme zei dat hij fouten had gemaakt. Het was overigens een echte veldslag in de Ghelamco Arena, niet echt meteen wat je zou verwachten in play-off 1. Of net wel natuurlijk?